Как подобрать мужчинам трендовые в этом сезоне кроссовки

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«Современный мужской гардероб не может обойтись без пары стильных кроссовок. Эта обувь уже давно не просто предмет спортивной экипировки, а символ универсальности, комфорта и самовыражения», — Цветана Софронова, стилист.

В эпоху, когда модные тренды меняются с невероятной скоростью, кроссовки стали одной из немногих неизменных составляющих мужского образа. Они способны гармонично сочетаться как с повседневными, так и с деловыми элементами одежды.

Преимущества кроссовок

Кроссовки прошли путь от практичной спортивной обуви до главного атрибута современного стиля. Их значимость в мужском гардеробе обусловлена большим количеством преимуществ.

Практичность. Кроссовки обеспечивают комфорт весь день благодаря современным технологиям производства и использованию мягких амортизирующих материалов, что делает их предпочтительным выбором для активного образа жизни. Универсальность. Они идеально подходят для любого времени суток и места — от утренних пробежек до деловых встреч. С кроссовками легко совмещать разнообразные стили: от уличного до смарт-кэжуал и даже делового. Самовыражение. Кроссовки стали способом демонстрации своего индивидуального стиля. Множество брендов предлагают уникальные дизайны, яркие цвета и инновационные материалы, позволяя мужчинам проявлять себя через обувь. Культурное влияние. Кроссовки играют важную роль в уличной и поп-культуре, вдохновляя музыкантов, художников и спортсменов по всему миру. Коллаборации между известными брендами и знаменитостями только усиливают статус культовых предметов гардероба. Инвестиционная ценность. Некоторые модели становятся настоящими предметами коллекционирования, а их цены могут значительно возрастать со временем, превращая покупку кроссовок в выгодную инвестицию.

Достаточно вспомнить пример культовых моделей Nike Air Ships Майкла Джордана или относительно современные Air Jordan 11 Jeter, чья стоимость оценивается в $ 30 000–50 000.

Кроссовки не только элемент гардероба, но и важный символ современности, отражающий динамичный образ жизни современного мужчины.

Обзор обувных тенденций

Экологичное производство. Безвредные материалы, такие как переработанный каучук, органический хлопок и биоразлагаемые полимеры, невероятно актуальны в современном дизайне. Производители стремятся минимизировать вред за счёт использования возобновляемых ресурсов и внедрения принципов ресайклинга. Технологические инновации. Смарт-обувь со встроенными датчиками и сенсорами становится всё более популярной. Она отслеживает здоровье и активность владельца, может подключаться к смартфону, чтобы передавать данные о количестве пройденных шагов и физической активности. Гендерно-нейтральный дизайн. Сдвиг в сторону унисекс моды продолжается, предлагая модели, подходящие для любого пола. Они подчёркивают свободу выбора в современном мире. Устойчивое производство. Увеличивается число производителей, фокусирующихся на прозрачной цепочке поставок, сокращении отходов и улучшении условий труда. Такой подход делает обувь не просто предметом потребления, а осознанным выбором. Максимальная персонализация. Технологии 3D-печати и искусственный интеллект позволяют создавать обувь по индивидуальным меркам, обеспечивая идеальную посадку и удобство. Конечно, это пока не так доступно в массовом производстве, но и здесь многие популярные бренды предлагают кастомизацию. Например, на кроссовки можно нанести свой принт или рисунок. Возвращение к классическим моделям. В то же время наблюдается возрождение интереса к винтажному и ретростилю, где классические формы сочетаются с современными материалами и технологиями.

Тренды кроссовок — 2025

В 2025 году стритстайл остаётся источником вдохновения для дизайна кроссовок и важным трендом, определяющим основные направления дизайна.

Комфорт. Спортсменам и модникам сегодня важен не только стильный вид, но и максимальная функциональность. Поэтому в создании современных кроссовок особое внимание уделяется инновационным системам амортизации, а также поддержки стопы. Многослойность и текстурированные поверхности. Вдохновляясь граффити и уличным искусством, дизайнеры используют многослойные материалы и сложные текстурированные поверхности. Это выражается в сочетании кожи, ткани и синтетических материалов, таких как неопрен, винил и перфорированный полиуретан. Графика и принты. Яркие, контрастные принты и логотипы в духе стритстайла продолжают оставаться актуальными. Особенно популярны абстрактные геометрические узоры и цифровая графика, отсылающая к киберкультуре.

Популярные цвета

В 2025 году лидируют глубокие оттенки синего, зелёного и оранжевого, а также неоновые акценты. Также на пике популярности — Mocha Mousse, выбранный институтом Pantone цветом года. Это мягкий коричневый оттенок, напоминающий молочный шоколад.

Нейтральные цвета, такие как серый, белый, чёрный и бежевый, остаются универсальными, позволяя легко сочетать кроссовки с различными элементами гардероба.

Популярные материалы

Если говорить о материалах, то в основном это экологичные и устойчивые к износу элементы: переработанный текстиль, экокожа, а также биоразлагаемые полимеры. Кроме того, популярны композитные материалы подошвы, которые обеспечивают лёгкость и долговечность кроссовкам.

В целом в этом сезоне наблюдается заметное слияние уличного стиля и модного дизайна с инновационными технологиями, что приводит к появлению уникальных моделей, отражающих дух времени.

Известные бренды и их новинки

Nike: новые коллекции

Культовый бренд спортивной одежды, обуви и аксессуаров выпускает кроссовки и кеды как для профессионального и любительского спорта, так и кэжуал-модели на каждый день. Среди новинок сезона — модели в цвете Mocha Mousse, а также комбинированные кроссовки со вставками различных текстур и геометрии.

Adidas: экодизайн и устойчивость

Всемирно известный немецкий бренд спортивных товаров с узнаваемыми тремя полосками. Одной из самых востребованных в мире моделей кроссовок, о которой сегодня говорят буквально все стилисты и фэшн-блогеры, является adidas Samba. Когда-то эти кроссовки, созданные для футбола, стали иконой уличного стиля для любителей ретростиля. Всё потому, что с лёгкой подачи знаменитостей вроде ASAP Rocky или Канье Уэста их узнаваемый силуэт то и дело мелькает в светской хронике и фэшн-съёмках.

New Balance: классика и современные интерпретации

Продолжает ретротренд и New Balance, американский производитель одежды и обуви для спорта и повседневной жизни, сочетая классику и современность. Только на этот раз дизайн моделей был вдохновлён атмосферой 80-х: рельефная подошва, вставки из сетки, плавные линии. Кстати, этот тренд уже не первый сезон на пике моды, так что стоит обзавестись парой таких кроссовок.

Кроссовки разных стилей

Спортивный стиль

Спортивные кроссовки предполагают максимум технологичности, ведь их главная задача — обеспечить комфортную и безопасную тренировку, хорошую амортизацию и поддержку стопы. Однако функциональная обувь тоже может быть стильной и трендовой.

Для спортивного образа выбирайте лёгкие модели с подошвой из пеноматериала, амортизацией, умной системой шнуровки. Можно обратить внимание на беговые кроссовки как универсальный вариант для тренировок. Одни из лучших кроссовок для бега можно найти у таких брендов, как Mizuno, Asics, Nike, Reebok и других.

Кэжуал и уличная мода

Мужские кэжуал-кроссовки — это безупречный баланс между комфортом и стилем. Они выполнены из дышащих материалов, текстиля, кожи и замши, с акцентом на практичность и удобство. Эти кроссовки идеально подходят для повседневного использования, выражая индивидуальность владельца. В этом сезоне стоит выбирать модели, вдохновлённые дикой природой и хайкингом, с массивным протектором в духе треккинговой обуви.

Ещё один вариант — базовые и лаконичные модели, выполненные в монохромной гамме (например, полностью чёрной). Это практичный и беспроигрышный вариант, который сочетается с любой одеждой и обеспечивает комфорт стопам.

Ультрамодные кроссовки для вечерних выходов

Мужские кроссовки для особых случаев — это изысканная комбинация стиля и комфорта. Представлены они в лаконичных, но эффектных цветах: от идеально-белого до глубокого изумрудного или чёрного с металлическими акцентами. В дизайне могут использоваться такие материалы, как экокожа, замша, латекс, неопрен, из декора — заклёпки, перфорация, необычная платформа, дизайнерские шнурки и прочие акценты. Такие кроссовки дополнят образ, ведь каждая деталь имеет значение.

Как выбрать идеальные кроссовки?

Шаг 1: Определение типа стопы

Обратите внимание на очертания стопы. Например, можно изучить отпечаток мокрой ноги на картоне или другой поверхности.

Нормальный свод стопы, нейтральная пронация. Если отпечаток ступни не выглядит слишком узким или широким, значит, у вас нормальная стопа. Обратите внимание на обувь со сбалансированной амортизацией и поддержкой.

Низкий свод стопы (гиперпронация). Отпечаток широкий, но всё ещё заметен небольшой изгиб в средней части стопы. Выбирайте кроссовки с дополнительной поддержкой и устойчивой амортизацией.

Очень низкий свод (также гиперпронация). Отпечаток широкий и практически без изгибов, овальной формы. Внутренняя сторона стопы испытывает повышенную нагрузку, поэтому выбирайте модели с хорошей поддержкой стопы.

Высокий свод (гипопронация). След очень узкий, средняя часть стопы практически не отпечатывается или выглядит как тонкая перемычка между пяткой и передней частью стопы. Лучше выбирать обувь с хорошей амортизацией и гибкостью.

Шаг 2: Выбор размера

Обязательно примеряйте кроссовки перед покупкой. Они не должны быть тесными или слишком просторными. В области пальцев необходимо свободное пространство около 1 см. Если оно есть, значит, размер выбран правильно. Иначе ноге будет некомфортно.

Шаг 3. Материалы и функциональность

Натуральная кожа и замша обладают неплохими дышащими свойствами. Текстиль — лёгкий и невесомый, за ним легко ухаживать, и он обеспечивает оптимальную вентиляцию.

Для занятий спортом подбирайте кроссовки с усиленными элементами в области носка и пятки, хорошей поддержкой и амортизацией.

Для повседневной носки отдавайте предпочтение моделям с универсальными цветовыми решениями и современным дизайном.

Уход за кроссовками

Чистка. Используйте мягкую щётку и специальное средство для обуви. Для текстиля подойдёт мягкая губка. Сушка. Не оставляйте кроссовки под прямыми солнечными лучами или возле батареи. Сушите в тени. Профилактика. Раз в месяц наносите защитный крем от грязи и влаги. Хранение. Держите кроссовки в сухом, проветриваемом месте, используя специальные подставки для обуви, чтобы они сохранили свою форму.

Следуя этим рекомендациям, вы не только сможете подобрать свою идеальную пару кроссовок, но и значительно продлите их жизнь с помощью правильного ухода.

Индустрия производства кроссовок активно развивается за счёт сотрудничества с дизайнерами, художниками, представителями поп-культуры. Это приводит к появлению новых, оригинальных силуэтов, принтов и лимитированных коллекций. Также наблюдается рост интереса к кастомизации, адаптации обуви под свои предпочтения. Покупатель может самостоятельно выбирать стиль, цвета и материалы.

Тренды 2025 года будут на пике даже в следующих сезонах. Курс на индивидуальность и переосмысление классических форм в современном контексте продолжится. Экологичность и устойчивость, свобода и самовыражение всегда останутся в моде. А сами кроссовки будут ключевым элементом в каждом гардеробе, отражая стремление современного мужчины к самовыражению через стиль и комфорт.