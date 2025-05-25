Жена Александра Петрова снялась в коротких шортах

Жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, снялась в коротких шортах после родов. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виктория Антонова стояла перед зеркалом с сыном на руках. Жена Александра Петрова позировала в белой майке, красной клетчатой рубашке, голубых джинсовых шортах с потертостями и алых кедах. Малыш был одет в светлое боди с принтом и носки.

© Газета.Ru

В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке. Интернет-пользователи обратили внимание на фигуру жены Петрова. Некоторые предположили, что супруга артиста беременна.

18 декабря 2024 года Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями. Они опубликовали в Instagram совместное фото, где позировали на Мальдивах. Актер положил руки на округлившийся живот своей супруги.