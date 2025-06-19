Как подобрать образ на фотосессию: советы стилиста

Основа любой фотосессии – это идея, смысл и посыл, и каждой женщине хочется получить идеальные фото. Но часто подготовиться к ней бывает тяжело, ведь такие события происходят редко. "Рамблер" поговорил со стилистом Светланой Шеберовой и узнал, как подобрать грамотный образ, чтобы памятная фотосессия прошла отлично.

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Комфорт – залог успеха

Вам должно быть удобно — ничто не должно сковывать движений и вызывать дискомфорт. Выбирайте одежду по размеру или с небольшим запасом: слишком облегающие варианты могут сыграть злую шутку, добавив лишние складки там, где их нет. Летящие, лёгкие силуэты помогут подчеркнуть фигуру и придать движениям нежности, а образу — загадочности. Светлана Шеберова Стилист-имиджмейкер, креативный агент дизайнерского пространства Sheb’S

Не секрет, что камера зрительно прибавляет объём. Об этом тоже не стоит забывать, особенно если вы выбираете принты. Горизонтальные линии и крупные узоры будут визуально увеличивать фигуру, а вертикальные принты и тёмные оттенки (чёрный, шоколадный, черничный, серый, тёмно-серый) вытягивают силуэт и делают вас стройнее.

Что касается выбора одежды — платье в большинстве случаев идеальный вариант: не нужно подбирать сочетания и думать о комбинациях. Костюмы — отличный выбор для деловых образов. Джинсы, рубашки, блузы, топы — прекрасная база. Поиграйте с обувью и добавьте образу характер, который вам нужен.Узнайте, как выглядит локация

Если планируете фотосъёмку, обязательно учтите интерьер. Если фон светлый, может случиться так, что вы просто сольётесь с фоном. Отлично работают приёмы на контрасте: для светлого интерьера подойдут яркие акценты, а для цветных — более спокойные, пастельные оттенки. Не забывайте, что студийное освещение может «съедать» насыщенность цветовых сочетаний. Светлана Шеберова Стилист-имиджмейкер, креативный агент дизайнерского пространства Sheb’S

Если съёмка проходит на природе в тёплое время года или на берегу моря — идеально будут смотреться яркие оттенки. При естественном солнце все цвета выглядят насыщеннее. Загар красиво подчёркивают белый, лимонный, оранжевый и розовый. Хорошо смотрятся цветочные и природные принты, а вот от сильно графичных узоров лучше отказаться — они могут «рябить» в кадре. Это касается мелкой клетки виши и частой контрастной полоски. Отдайте предпочтение мягким, плавным линиям.

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Обратите внимание на обувь

Выбирайте модели, в которых вам максимально удобно. Лучше не использовать обувь, которую вы носите в повседневной жизни. Она обязательно должна быть чистой, подходить вам по размеру и сочетаться с образом. Каблук делает осанку более изящной, визуально вытягивает ноги и добавляет женственности. Особенно хорошо этот приём работает с обувью телесного цвета. А вот с колготками стоит быть осторожнее — они могут создавать некрасивые блики. Выбирайте матовые фактуры. Если необходимо использовать телесные колготки, отдавайте предпочтение тонким, полупрозрачным вариантам. Чёрные и цветные колготки могут быть любой плотности. Светлана Шеберова Стилист-имиджмейкер, креативный агент дизайнерского пространства Sheb’S

Не стоит забываем аксессуары

Это именно те детали образа, которые способны украсить даже самую незамысловатую комбинацию вещей. В портретную зону добавьте серьги — в зависимости от стиля это может быть классический жемчуг, лаконичные пусеты или объёмные серьги. Для интересных и даже загадочных кадров смело выбирайте шляпы, платки и другие аксессуары для головы.