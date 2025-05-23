Трендовый «уход монстра» оказался опасен для женщин

Многоступенчатый ночной уход оказался опасен для женщин. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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За последний месяц TikTok заполонили видео, в которых девушки демонстрируют свою подготовку ко сну. В частности, блогерши делают на ночь многоступенчатый уход, который включает в себя нанесение множества слоев масок, патчей и других косметических средств. В сети его прозвали «уходом монстра», сравнивая внешний вид девушек с карикатурными персонажами.

Однако дерматолог Анджело Ландришчина из Нью-Йорка назвал такой трендовый уход опасным. По словам врача, надевающиеся на подбородок маски создают давление, которое может привести к дискомфорту в челюсти или головным болям. В то же время нанесение на губы коллагеновой маски нередко приводит к проблемам с дыханием во время сна.

В апреле врач предупредил россиянок об опасности ежедневного ношения каблуков.