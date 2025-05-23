Россиянка «голым» платьем нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля

Глава отдела международных проектов российского бренда Yanina Couture Дарья Янина нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля. Снимки публикует Daily Mail.

© Lenta.ru

Знаменитость посетила вечеринку amfAR Gala в вечернем платье, декольте которого демонстрировало ее оголенную грудь. Наряд также украшала голубая юбка из полупрозрачной ткани, а завершал образ блестящий ободок. При этом макияж Янина предпочла в нюдовых оттенках, надев также несколько тонких браслетов.

Ранее звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале. Организаторы мероприятия указали, что вынуждены были ввести новые правила относительно дресс-кода.