Кайли Дженнер представила откровенный образ с модной сумкой

Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в мини-платье на балконе в Каннах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер позировала в белом мини-платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Образ дополнила плетеная сумка от бренда Jacquemus, золотые браслеты и серьги. Волосы она уложила крупными прядями и сделала легкий дневной макияж. Бизнесвумен несколько дней назад прилетела в Канны и остановилась на вилле с видом на сад.

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Недавно папарацци засняли Кайли Дженнер на отдыхе с подругой на островах Теркс и Кайкос. Модель была запечатлена в золотистом крошечном бикини. Журналисты обратили внимание на ягодицы звезды реалити-шоу. В сети уже ходили слухи, что бизнесвумен корректировала фигуру с помощью пластических операций. При этом сама знаменитость утверждала, что делала только маммопластику и уколы красоты.

Читатели Daily Mail также заметили, что ягодицы Кайли Дженнер изменились.

«Все Кардашьян сделали пластику, они могут отрицать это сколько угодно», «Может быть это просто упражнения», «Оземпик и фотошоп потрудились над этим», — писали в комментариях.