Хирург назвал главный запрос россиян при пластике

Естественность результата и незаметность хирургического вмешательства становятся самыми частыми запросами пациентов при обращении к пластическому хирургу. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.

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«При решении эстетических вопросов, будь то омоложение лица или коррекция фигуры, пациенты все чаще ожидают максимально натурального результата, как будто операции и не было», — пояснил он.

По мнению Зленко, естественный результат операции складывается из нескольких факторов.

«Первое, самое очевидное, — это максимально аккуратные и незаметные швы. При многих операциях швы делают в таких местах, где их практически не видно. Например, при верхней блефаропластике — в естественной складке века. При SMAS-лифтинге — вдоль ушной раковины и за ухом», — уточнил врач.

Хирург добавил, что следы некоторых операций не видны вовсе.

«Если речь идет о трансконъюнктивальной блефаропластике, разрезы делаются на внутренней, слизистой оболочке нижнего века. При эндоскопическом лифтинге — в волосистой части головы. При липосакции делаются только небольшие проколы, швы не накладываются», — объяснил он.

Еще один фактор, который назвал Зленко, — сохранение индивидуальных особенностей внешности пациента.