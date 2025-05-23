Хирург назвал главный запрос россиян при пластике

Хирург Зленко: естественность — главный запрос пациентов в пластике
Естественность результата и незаметность хирургического вмешательства становятся самыми частыми запросами пациентов при обращении к пластическому хирургу. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.
«При решении эстетических вопросов, будь то омоложение лица или коррекция фигуры, пациенты все чаще ожидают максимально натурального результата, как будто операции и не было», — пояснил он.
По мнению Зленко, естественный результат операции складывается из нескольких факторов.
«Первое, самое очевидное, — это максимально аккуратные и незаметные швы. При многих операциях швы делают в таких местах, где их практически не видно. Например, при верхней блефаропластике — в естественной складке века. При SMAS-лифтинге — вдоль ушной раковины и за ухом», — уточнил врач.
Хирург добавил, что следы некоторых операций не видны вовсе.
«Если речь идет о трансконъюнктивальной блефаропластике, разрезы делаются на внутренней, слизистой оболочке нижнего века. При эндоскопическом лифтинге — в волосистой части головы. При липосакции делаются только небольшие проколы, швы не накладываются», — объяснил он.
Еще один фактор, который назвал Зленко, — сохранение индивидуальных особенностей внешности пациента.
«Например, при липоскульптурировании живота пациенты хотят получить кубики пресса, которые максимально естественны и похожи на те, что достигаются адекватным режимом тренировок. То же касается липоскульптуры рук и груди, что сейчас востребовано у мужчин. Иногда в силу физиологических особенностей даже при большом усердии в спортзале желаемых форм добиться не получается, тогда пластический хирург может помочь «отточить» результат, к которому пациент приложил усилия сам и который органичен с точки зрения пропорций тела», — подытожил хирург.