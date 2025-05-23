Женщины разругались из-за способа застегивать бюстгальтер

Женщины разругались во время споров на тему лучшего способа застегивать бюстгальтер. Об этом сообщает New York Post.

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Журналисты обратили внимание, что пользовательницы сети активно обсуждают способы застегивания нижнего белья. Так, некоторые юзерши сначала застегивают бюстгальтер спереди под грудью, затем прокручивают его и надевают лямки, а другие, напротив, закрепляют крючки сразу за спиной. Аналогичные споры возникли и под вирусными роликами на платформе TikTok.

«Все зависит от того, насколько широки ваши плечи, а еще от уровня растяжки. Я никогда не могла надеть бюстгальтер, застегнув пояс сзади, но многие мои подруги прибегают к такому способу. И правильно делают, ведь постоянное растягивание пояса белья изнашивает его быстрее», — пояснила одна из пользовательниц Reddit.

В декабре 2021 года в магазине нижнего белья раскрыли правильный способ застегивать бюстгальтер. Специалист порекомендовал сначала надеть бретели бюстгальтера, чтобы застежка расположилась сзади, затем согнуться в талии и закрепить крючки, заведя руки за спину. В конце необходимо разместить грудь в чашки изделия.