Стилист рассказал, какая одежда будет в тренде этим летом

Стилист Ким: этим летом будут актуальны ярусные юбки, жилеты и аксессуары из замши
Этим летом в тренде будет одежда в стиле бохо и украшения из керамики и металла на шнурке, рассказала «Газете.Ru» стилист Ольга Ким. Она посоветовала сочетать в образах модные в этом сезоне сливочно-желтый и темно-коричневый оттенки.
«Будут очень актуальны вязанные вещи в технике кроше — с фактурой в дырочку. Их можно носить либо на гладкое белье, либо поддевать под них, например, топ нейтральных оттенков. Также будет актуальным стиль бохо – для него характерны многослойность, богатство текстур, цветов, аксессуаров и декоративных элементов. Прекрасно впишутся в такой образ ярусные юбки, жилеты и аксессуары из замши. Что касается украшений, то очень актуальны украшения на шнурке. Это может быть как какая-то керамическая подвеска, так и подвеска из металла определенных оттенков», — сказала Ким.
Что касается летних трендовых оттенков, то здесь одним из самых актуальных цветовых решений будет сливочно-желтый, фисташковый и темно-коричневый, отметила стилист.
«Один из самых модных трендовых оттенков — это butter yellow, оттенок сливочного масла. Можно в этом оттенке купить костюм, например, жилет и брюки, либо платье. И такой оттенок очень хорошо сочетается, в принципе, со всей пастельной гаммой. Особенно модным будет сочетание масляного желтого с темно-коричневым – это еще один трендовый цвет. Обычно он в тренде осенью, но в этом году он также актуален и весной, и летом. Не менее актуальны летом также оттенок фисташки, сиреневый и красный», — добавила Ким.