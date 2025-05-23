Стилист рассказал, какая одежда будет в тренде этим летом

Этим летом в тренде будет одежда в стиле бохо и украшения из керамики и металла на шнурке, рассказала «Газете.Ru» стилист Ольга Ким. Она посоветовала сочетать в образах модные в этом сезоне сливочно-желтый и темно-коричневый оттенки.

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«Будут очень актуальны вязанные вещи в технике кроше — с фактурой в дырочку. Их можно носить либо на гладкое белье, либо поддевать под них, например, топ нейтральных оттенков. Также будет актуальным стиль бохо – для него характерны многослойность, богатство текстур, цветов, аксессуаров и декоративных элементов. Прекрасно впишутся в такой образ ярусные юбки, жилеты и аксессуары из замши. Что касается украшений, то очень актуальны украшения на шнурке. Это может быть как какая-то керамическая подвеска, так и подвеска из металла определенных оттенков», — сказала Ким.

Что касается летних трендовых оттенков, то здесь одним из самых актуальных цветовых решений будет сливочно-желтый, фисташковый и темно-коричневый, отметила стилист.