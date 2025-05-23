«Богиня». Кендалл Дженнер взбудоражила фанатов фото в бикини

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась новым пляжным фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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29-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом кадре в бикини, который состоял из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Она позировала с распущенными волосами, сидя на шезлонге.

Поклонники оценили снимок знаменитости в комментариях под публикацией, которая набрала 1,1 миллиона лайков. «Самая красивая из сестер», «Очень красиво!», «Зашел и влюбился в нее», «Выглядишь потрясающе, как и всегда», «Богиня», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер потеряла зуб во время полета на частном джете.