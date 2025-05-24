Жена Петросяна снялась в платье с глубоким декольте

Жена Евгения Петросяна, стилистка Татьяна Брухунова снялась в платье на отдыхе в Китае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Татьяна Брухунова позировала в цветочном платье с глубоким декольте. Образ дополнили сетчатые туфли и солнцезащитные очки. Волосы она уложила легкими прядями и сделала легкий дневной макияж. Съемку она устроила на камне у реки в одном из городов в Китае.

Бизнесвумен недавно рассказала подписчикам, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам Брухуновой, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу».

Петросян с 2019 года состоит в браке со своей помощницей. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам юмориста, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.