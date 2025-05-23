Звезда «Эйфории» стала лицом нового выпуска журнала Empire

Звезда «Эйфории», голливудская актриса Сидни Суини стала лицом нового выпуска журнала Empire. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Сидни Суини позировала в винтажном платье с глубоким декольте, лежа на кушетке. Волосы ей уложили голливудскими локонами и сделали макияж с красной помадой. Перед камерой она также снялась в топе с перьями, белой блузе и черном мини-платье.

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27 марта издание Daily Mail сообщило, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания с Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

Позже Сидни Суини спровоцировала слухи о новом романе с Брэндоном Скленаром после разрыва помолвки. Их заметили на фестивале кантри-музыки Stagecoach в Индио. Однако инсайдер издания Us Weekly опроверг сплетни об отношениях звезд.