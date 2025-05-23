Супермодели появились на гала-ужине в вечерних нарядах

Супермодели Карла Бруни, Хелена Кристенсен и Ева Герцигова вместе появились на гала-ужине бренда Chopard в Каннах. Об этом сообщает Vogue.

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Супермодели 90-х появились на публике в вечерних нарядах. Карла Бруни позировала в черном платье-комбинации с золотой накидкой, Хелена Кристенсен — в черном платье со стразами и глубоким декольте, а Ева Герцигова — в белом платье с голой спиной. Подруги вместе посетили гала-ужин ювелирного бренда.

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Несмотря на возраст, Хелена Кристенсен продолжает оставаться востребованной моделью. В мае 2023 года она приняла участие в показе кутюрной коллекции Caroline's Couture Каролины Шойфеле — художественного директора и сопрезидента Chopard. Вместе с ней на подиум вышли другие легендарные манекенщицы, от Наоми Кэмпбелл до Евы Герциговой.

В 1990-х Хелена Кристенсен встречалась с актером Норманом Ридусом. В 1999 году у них родился сын Магнус. Актер и модель были вместе на протяжении пяти лет, а затем расстались. Несмотря на разрыв, они сохранили дружеские отношения ради сына. В 2013 году Норман Ридус в интервью The Sydney Morning Herald описал бывшую возлюбленную как «удивительную, невероятно умную и веселую женщину».