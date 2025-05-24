Известные модели были в Каннах в платьях от российских дизайнеров

Таблоиды обратили внимание, что шведская модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в наряде от дизайнера Анастасии Задориной. Это кремовое шелковое платье с бахромой, которое было дополнено белыми босоножками с кристаллами Swarovski из новой обувной капсулы российского бренда.

Позже на одной из вечеринок супермодель Наоми Кэмпбелл появилась в черном облегающем платье от российского бренда Ulyana Sergeenko.

Означает ли это прорыв отечественной моды на мероприятия мирового уровня? Мнение сооснователя телеграм-канала «Антиглянец» и владельца ювелирного бренда Letters and Stones Натальи Архангельской:

Наталья Архангельская, сооснователь телеграм-канала «Антиглянец», владелец ювелирного бренда Letters and Stones:

«Я не могу сказать, что в этом году невероятная частота появления творений российских дизайнеров на красных ковровых дорожках. Всегда были творения российских дизайнеров и в Каннах, и на Fare Cinema, и на кинофестивале в Венеции, и на прочих торжественных мероприятиях. Не сказала бы, что платьев отечественных творцов стало больше. Например, Юлия Янина регулярно одевает звезд категории А на Каннский кинофестиваль, это происходит уже очень много лет. Выход Наоми Кэмпбелл в Ulyana Sergeenko любопытен с той точки зрения, что несколько лет назад был грандиозный конфликт, связанный с запрещенным словом на букву «н», которое Ульяна использовала в открытке, адресованной Мирославе Думе. Текст этой открытки был выложен в запрещенную ныне социальную сеть, и Наоми Кэмпбелл это очень расстроило и возмутило, она, по сути, дала старт очень большому скандалу, который закенселил Ульяну Сергеенко на несколько лет. Но, как мы видим, этот выход показал, что девушки все-таки помирились и что конфликт исчерпан. Вообще, в платьях Ульяны очень много кто появляется по всему миру, платья вполне международного уровня. Например, в платье Ульяны Сергеенко выходила замуж Наташа Водянова. Что касается платья Анастасии Задориной, я рискну предположить, что здесь селебрити-дрессинг, и этим занимаются международные агентства, которые с удовольствием сотрудничают в том числе с российскими стилистами и дизайнерами. Через стилистов они предлагают нескольких амбассадоров, это все стоит денег, зачастую немалых. Я думаю, был сделан стратегический шаг на западный рынок таким образом».

Комментируя выход Наоми, находящаяся в Каннах журналист и инфлюенсер Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что это то самое платье, в котором сама Ксения праздновала свой день рождения. Может ли такое быть?

Комментирует профессор истории моды Академии художеств Милана Любовь Попова:

— Сейчас есть такая тенденция — искать что-то необычное. И очень возможно, что эти платья куплены у специалистов винтажа. Потому что, когда начался этот феномен винтажа на red carpet, это были именно актрисы, звезды кино и так далее, которые начали покупать винтажные платья от-кутюр. Это началось в 1990-х годах. Сейчас это явление винтажа достигло практически массы, общепринято покупать в винтаже. Насчет именно Ульяны, я почему-то думаю, это так и есть.

— А есть ли сейчас хейт за приверженность всему российскому или он сошел на нет?

— Увы, Россия сейчас никакой популярностью не пользуется, о чем я, конечно, очень сильно сожалею. Это действительно паранойя, забыли о литературе, о музыке — обо всем. Момент очень неприятный.

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Также на Красной дорожке Каннского фестиваля была замечена французская модель Габриэль Конесиль в наряде другого российского бренда, Rasario. Это было сатиновое платье с кружевным бархатным верхом и вырезами на талии. Стоимость этого наряда — около 180 тысяч рублей.