Как выбрать купальник по фигуре

Совсем скоро теплый ветер начнет дуть нам в лицо, а значит пора подумать и о море с белым песком. Согласитесь, всем нам на пляже хочется выглядеть сногсшибательно. В первую очередь важно чувствовать себя уверенно в своем плавательном костюме, а для этого крайне важно, чтобы он подчеркивал ваши достоинства. Стилист Анна Ероян рассказала, как найти идеальный купальник для каждого типа фигуры.

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Песочные часы

Фигура «Песочные часы» — это тип, при котором плечи и бедра примерно одинаковой ширины, а талия заметно тоньше.

«Обладательницам такой фигуры можно позавидовать, ведь для них нет жестких ограничений при подборе купальника, они смело могут экспериментировать и выбирать даже самые экстравагантные модели. Главное — акцентировать внимание на талии, подчеркивая ее естественную изящность», — комментирует эксперт.

Но все же есть общие рекомендации, которые стоит учесть при выборе купальника:

Низ лучше брать на средней или высокой посадке. Это не только подчеркнет линию талии и подтянет ягодицы, но и скроет животик с боками. Низкая посадка плавок тоже подходит для этого типа фигуры в случае, если нет активного «животика».

Выбирая верх, отдавайте предпочтение моделям с поддержкой груди, особенно, если речь идет о средних и больших размерах. Бюстгальтер должен поднимать грудь на 90 градусов по отношению к поверхности грудной клетки. Так вы визуально вытягивается торс, создается красивый контур и сохраняется рост. Для маленькой груди подойдут купальники без подкладок и дополнительной поддержки.

Если хотите чего-то необычного, присмотритесь к сложным купальникам с акцентом на талии. Раздельные модели могут быть с дополнительными завязками, они подчеркнут естественную форму и линии изгиба. А для слитных купальников заострить внимание на талии помогут горизонтальные полоски, драпировки или ремень.

Треугольник

Для этой фигуры характерны широкие бедра и узкие плечи.

«Чтобы визуально скорректировать пропорции необходимо создать больший акцент на верхней части тела», — рекомендует стилист.

Какие купальники подойдут:

яркий верх: выбирайте лиф с ярким принтом, объемными деталями, рюшами или активным вырезом, чтобы привлечь внимание к верхней части тела. На стройных девушках хорошо будут смотреться лифы с эффектом пуш-ап;

скромный низ: для этого типа фигуры отлично подойдут однотонные, в идеале темные, плавки с высокой посадкой. Яркие принты и декоративные элементы внизу стоит избегать, чтобы не привлекать внимание к бедрам.

Перевернутый треугольник

Фигура «перевернутый треугольник» отличается широкими плечами, узкими бедрами и слабо выраженной талией.

Главная задача при выборе купальника — снизить внимание на верхней части тела и создать максимальный акцент на бедрах.

Какие купальники подойдут:

для верха выбирайте модели с глубоким вырезом. Избегайте закрытых топов, чтобы дополнительно не утяжелять эту часть тела. Лучше всего отдавать предпочтение однотонным моделям с утягивающими и поддерживающими лифами;

присмотритесь к ярким плавкам с принтом, рюшам или другими декоративными элементами, чтобы перетянуть внимание на нижнюю часть тела и создать дополнительный объем;

если вы берете слитный купальник, то больше всего подойдет однотонная неяркая модель. Стилист рекомендует выбирать с V или U-образным вырезом, чтобы облегчить верхнюю часть тела.

Прямоугольник

Если плечи и бедра примерно одинаковой ширины, а выраженной талии нет — значит ваш тип фигуры «прямоугольник». Тут главное акцентировать внимание на верхнюю или нижнюю часть тела или на обе зоны сразу.

Какие купальники подойдут:

для раздельных купальников выбирайте комплект, в котором верх и низ будут разных цветов. Это создаст визуальную разницу в объемах и сделает силуэт более интересным;

идеально подойдет лиф с вертикальными полосками или геометрическими принтами, которые визуально добавят объема. Модели с лифами с эффектом пуш-ап или с оборками тоже будут отличным выбором;

при покупке низа избегайте трусиков-шортиков, так как они скроют бедра и сделают силуэт еще прямее. Отдайте предпочтение моделям с боковыми рюшами или завязками, чтобы добавить объема внизу;

на обладательницах пышной груди превосходно сядут слитые купальники с вырезом на уровне декольте;

на стройных девушках отлично будет смотреться монокини с вырезом на уровне талии.

Яблоко

Для этого типа фигуры характерны узкие бедра, широкие плечи и объемная талия с животиком. «Ваша цель — уравновесить верхнюю и нижнюю часть тела и скрыть живот», — комментирует Анна.

Какие купальники подойдут:

идеальный вариант — раздельный купальник-платье с V-образным вырезом. Скроет живот и подчеркнет грудь;

для слитного купальника выбирайте модели с V-образным вырезом и поддержкой груди. Утягивающие модели с декоративными драпировками на уровне талии, которые помогут скрыть несовершенства;

для раздельного купальника верх должен быть с глубоким декольте и поддерживающими косточками, а для низа — плавки с высокой посадкой из плотной ткани, чтобы скрыть объем в области живота. Избегайте слишком тесных или утягивающих плавок, так как они создадут лишний объем по бокам и верхней части живота.

Слитные купальники или раздельные: какие лучше?

Выбор зависит от того, какую оптическую задачу необходимо решить: вытянуть силуэт, скорректировать пропорции, скрыть «несовершенства» или подтянуть грудь.

Слитные купальники

Преимущества

Визуально вытягивают силуэт. Особенно с V-образным вырезом или вертикальными линиями и вставками. Темный цельный цвет купальника визуально делает фигуру более стройной.

Сглаживают пропорции. Подходят, если нужно «собрать» фигуру, убрать акценты на талии или бедрах.

Могут скрывать живот. Особенно модели с утягивающими вставками или плотной тканью.

Работают как «боди». Такие модели можно надеть с юбкой или брюками как часть летнего наряда, особенно это удобно на отдыхе.

Недостатки

Объединяют верх и низ, визуально убирая талию, если нет акцента на ней, например за счет принта или декоративных элементов.

Визуально укорачивают рост, если нет вырезов по бедру или V-образного декольте.

Раздельные купальники

Преимущества

Позволяют отдельно скорректировать пропорции фигуры. Например, увеличить/уменьшить акцент на груди или бедрах.

Можно играть на контрастах. К примеру, если сочетать темный верх со светлым низом, можно увести фокус с груди. А также это работает и наоборот.

Их легче подогнать по фигуре, ведь есть возможность отдельно подобрать подходящий лиф и трусики.

Больше разных фасонов. Можно собрать идеально сидящий купальник, выбрав нужную форму лифа и посадку плавок.

Недостатки

При сильно выраженном животе раздельные модели усиливают акцент на этой зоне.

Не подходят, если хочется полностью прикрыть живот или «собрать» и «подтянуть» фигуру.

Если купальник слишком контрастный по цветам и фасон подобран не под ваш тип фигуры, то он может визуально укоротить фигуру.

Главные тренды купальников в 2025 году

Ретро-стиль

Купальники в духе 60–70-х годов снова в моде. Мелкий принт в цветочек, «polka dot», клетка, завышенная талия, лифы-бандо и корсетные элементы особенно актуальны.

Асимметрия и оригинальные вырезы, драпировки

Выбирайте в этом сезоне модели с асимметричными бретелями, глубокими вырезами и нестандартным кроем.

Яркие цвета

Сейчас в моде яркие и насыщенные оттенки: коралловый, оранжевый, бирюзовый и ярко-розовый. Кислотные цвета тоже в моде, они будут невероятно смотреться на очень загорелом теле.

Смелые принты

Анималистические принты, такие как леопард, зебра, змея, и коровий принт также остаются в треде и не планируют нас покидать еще несколько сезонов.

Модели с «вязаным» кружевом

Бельевой стиль особенно актуален в этом сезоне. Светлые купальники кроше отлично будут выглядеть на загорелом теле.

Минимализм

Возьмите на карандаш модели с чистыми линиями, без лишних деталей, акцентирующие внимание на правильной посадке и функциональности. Отдельно эксперт обращает внимание на купальники с цветом мокко-мусс и глубоким коричневым — они отлично подчеркивает загар, а также хорошо смотрятся на светлой коже, делая ее визуально темнее.

Купальники с украшениями

Излишества приветствуются. Используйте любой декор: металлические детали, рюши, банты, 3 Д цветы, бисер или камни.

Спорт-шик

Спортивные модели купальников с топом для любителей комфорта все еще пользуются популярностью и остаются в моде.