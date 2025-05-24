Невеста Джеффа Безоса появилась на публике с глубоким декольте

Американская репортерша Лорен Санчес едва не оконфузилась на ковровой дорожке вечеринки amfAR gala, которая проходила в рамках Каннского кинофестиваля. Снимки публикует Daily Mail.

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55-летняя невеста одного из богатейших людей мира появилась на публике в платье-рыбке, покрытом стразами и разноцветными камнями. Кроме того, наряд украшало глубокое декольте, которое едва случайно не оголило грудь журналистки.

На размещенных кадрах видно, что платье оказалось слишком маленьким для Санчес, из-за чего ее бюст чуть не обнажился прямо перед фотографами. Знаменитость прикрыла декольте длинными волосами, чтобы избежать конфуза.

Ранее в мае непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото.