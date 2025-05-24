Эксперт по этикету призвала не оголяться в городе

Носить парео на купальник в мегаполисе недопустимо.

Это разрешено только на пляже.

Рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Можно всё. Вопрос в другом — насколько воспитанным себя считает человек, насколько он заботится об окружающих. Не то чтобы об их мнении. Понятно, что по некоторым вопросам мнение окружающих нас не должно волновать, — каждый живёт своей жизнью. Когда мы говорим об одежде в городе, о воспитании и культуре, то для культурного и воспитанного человека парео на купальник в городе недопустимо. Нормальному это и в голову не придёт. А тот, кто вообще плевал на всё, того мы с вами уже и не перевоспитаем, потому что этикет — это то, что не закреплено в законодательстве по большей части».

Ранее Гидрометцентр пообещал москвичам по-летнему жаркие выходные. В дневные часы столбики термометров в некоторых районах столицы зафиксируют отметку +28 градусов. Такой прогноз научный руководитель учреждения Роман Вильфанд дал в беседе с ТАСС.

«Летняя погода в Москву пришла всерьёз и надолго. К востоку сформировался «стационарный» антициклон, так называемый блок на перемещение воздушных масс, насыщенных влагой. Это означает, что столица в течение длительного времени будет находиться в тёплой части блокирующего антициклона. За счёт этого ночные и дневные температуры будут высокими», — отметил синоптик.

По словам метеоролога, начиная с воскресенья и до конца месяца по ночам в столичном регионе будет от +13 до +15 градусов, дневные температуры — в диапазоне +26…+28. Такой температурный фон по климатическим характеристикам соответствует началу июля, подчеркнул Вильфанд.