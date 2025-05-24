Перечислены самые трендовые идеи маникюра

Основные акценты в маникюре летом стоит делать на выразительных цветах, нестандартных решениях и игре с текстурами. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова.

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«Полупрозрачные ногти сохраняют позиции и в летнем сезоне, но приобретают более теплый, "солнечный" характер. Нюдовые оттенки сливаются с цветами топленого молока, светлой карамели и персика. Такой подход создает иллюзию натуральности и легкости, особенно гармонируя с короткими ногтями овальной или мягко-квадратной формы. Финальный штрих — блестящий топ, подчеркивающий здоровье и ухоженность ногтей», — рассказала Муранова.

Она также отметила актуальность тропического металлика.

«Металлизированные эффекты теперь не просто блеск, а изысканный акцент: хром в виде морских волн, солнечных лучей и ракушек. Особенно элегантно выглядит золотистый декор на полупрозрачной или нюдовой основе, напоминая игру света на поверхности воды», — посоветовала эксперт.

Муранова призвала обратить внимание на цветочный дизайн с элементами арт-графики и мини-фрукты.

«Флористические мотивы в 2025 году предстают в неожиданной интерпретации: яркие неоновые лепестки, абстрактные разводы, сочетания с геометрией и "отрицательным пространством". Основной фокус — на легкости и свободе композиции. Особенно актуальны цветочные рисунки на прозрачной или почти незаметной базе. А миниатюрные изображения фруктов — фавориты сезона. Самые востребованные: арбуз, киви и ананас», — высказалась она.

Технолог также выделила среди трендов природные мотивы и декор на нюдовой базе.

«Гамма природных пейзажей — от оттенков морской воды до теплого песка — станет одним из самых стильных направлений лета. Эти цвета прекрасно оттеняют загорелую кожу и подойдут как для офиса, так и для отпуска. А нюд остается универсальным решением, но летом он оживает за счет декоративных деталей: от минималистичных точек и полос до тематических наклеек — солнце, пальмы, морская атрибутика. Такой маникюр сочетает в себе универсальность и сезонное настроение», — отметила технолог.

Еще одним трендом лета, по ее мнению, станет яркий френч.

«Френч выходит за рамки классики — на смену белым кончикам приходят сочные оттенки: фуксия, коралл, насыщенный вишневый. Это легкий способ внести разнообразие и добавить летнего настроения в привычный маникюр, особенно если выбрать миндальную или мягко-квадратную форму ногтей», — объяснила Муранова.

И в заключение она назвала тренд на матовый финиш.