Назван главный тренд с Каннского кинофестиваля

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал главный тренд с Каннского кинофестиваля. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Реальная мода в период Каннского кинофестиваля «творилась» не на красных дорожках, а на коротких перебежках звезд между презентациями, ужинами и различными мероприятиями. Берите пример со звезд и внедряйте черно-белые образы в свой летний гардероб!» — написал Рогов.

До этого Александр Рогов призвал носить купальники в городе.

Несколько недель назад Александр Рогов назвал белую юбку-солнце трендом весны. Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда». По словам ведущего «Модного приговора», бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских головных уборов. Стилист назвал главным модным условием то, что их нужно носить козырьком вперед и чуть надвигая на глаза.