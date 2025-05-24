Дерматолог рассказал, как правильно наносить солнцезащитный крем

Нижегородский дерматолог Татьяна Варенова рассказала, как правильно наносить солнцезащитный крем и уберечься от ожогов. Соответствующий пост опубликовал в Telegram представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов.

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По словам дерматолога, 2-3 мл солнцезащитного крема надо нанести за 15 минут до выхода из дома. При длительном нахождении на солнце его нужно обновлять примерно каждый полтора часа. Остатки предыдущего слоя лучше смыть или стереть салфеткой.

После применения крема надо хорошо очистить кожу. Лучше всего, по словам Татьяны Вареновой, для этого использовать гидрофильной масло. После этого надо умыться очищающей пенкой или гелем. Если SPF-средство не водостойкое, его можно смыть молочком для снятия макияжа или мицеллярной водой.

Дерматолог напомнила, что если кожу после использования крема от загара не очистить, это может привести к появлению угревых высыпаний.

«SPF-фильтры очень плотно связываются с клетками кожи, особенно если вы используете водостойкие текстуры», — пояснила Варенова.

При первых симптомах солнечного ожога врач посоветовала охладить кожу компрессами и применить средства с пантенолом.

«А вот продуктов на спиртовой или масляной основе лучше избегать», — добавила она.

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