Не жарко и красиво: с какими прическами станет проще жить

Прическа — неотъемлемая часть образа любой девушки, особенно, когда речь о теплом времени года, ведь мы больше не носим шапку. Но как подобрать прическу, с которой не будет жарко? Сделать это несложно, вариантов море.

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Пучок из двух кос

Простой пучок — это очень скучно, но что если сделать его из двух кос? Просто соберите волосы в хвост, завяжите резинкой. Далее разделите волосы на две части, заплетите две косы, обе завяжите резинкой, желательно тонкими и прозрачными, чтобы их не было видно в пучке. После этого просто «обмотайте» косы вокруг основной резинки, закрепите пучок шпильками. Кстати, перед тем, как заплетать косы, вы можете слегка начесать пряди, чтобы ваш будущий пучок был более объемным!

Пучок-петля

Спорим, вы уже делали такую прическу или видели ее на модницах вашего города? А ведь делается она очень легко, а смотрится утонченно и элегантно. Соберите ваши волосы в низкий хвост, далее согните пополам, а свободный конец оберните вокруг основания хвоста. Заколите шпильками. Такой пучок можно сделать за 5 минут, а если закрепить результат лаком легкой фиксации, то держаться он будет весь день.

Волны + заколки

Тренд на небольшие цветные заколки не покидает нас с прошлого лета, предлагаем совместить его с пляжными волнами, которые сможет сделать каждая. На мокрые волосы заплетите два колоска, ложитесь так спать. Утром распустите — вау-волны готовы! После можно в хаотичном порядке — так, как вам нравится, закрепить все маленькими крабиками или заколками. Получится очень летняя прическа, с которой будет вовсе не жарко.

Два пучка и пряди спереди

Если у вас есть челка, то вам очень подойдет эта прическа! Но, даже если нет, вы все равно можете ее сделать, просто выпустите две пряди спереди. Остальные же волосы разделите на две части, сделайте хвосты, а после жгуты, оберните вокруг основания хвостов, далее закрепите невидимками или шпильками. Если хотите добиться стойкости, советуем добавить немного лака средней фиксации. Особенно важно это сделать обладательницам тяжелых и длинных волос.

Крабик в виде цветка или ракушки

Если прически на теплый период, то и аксессуары должны быть соответствующие. Советуем приобрести трендовые крабики-лотосы и крабики-ракушки, они смотрятся просто невероятно на любых волосах! Просто скатайте волосы в жгут, поднимите наверх, далее закрепите с помощью аксессуара. Можно разнообразить прическу, выпустив из нее несколько прядей, из них сделайте маленькие косички. Быстро, просто, а главное — красиво и не жарко!

На жаркий сезон существует масса прекрасный причесок, которые делаются за несколько минут. Выбирайте самую интересную лично для вас!