«Фигура потрясающая». Яна Рудковская снялась в купальнике

Продюсер Яна Рудковская снялась в купальнике на Мальдивах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Яна Рудковская показала фигуру в слитном лавандовом купальнике. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Поклонники остались в восторге от фигуры продюсера и написали об этом в комментариях.

«Ноги от ушей», «Шикарный образ», «Выглядите на 20», «Фигура потрясающая», — написали они.

У бизнесвумен четверо детей. Старшему сыну знаменитости Андрею 23 года. В 2011 году продюсер призналась, что он приемный. Биологическими родителями молодого человека являются Виктор Батурин и Юлия Салтовец. Бизнесмен забрал ребенка себе, расставшись с супругой, а Рудковская, став женой предпринимателя, усыновила мальчика. Знаменитость рассказывала подписчикам, что Андрей несколько раз встречался с биологической матерью по настоянию отца, однако потом отказался продолжать общение с ней. А также продюсер воспитала 22-летнего сына Николая, которого родила от Батурина.

С 2009 года бизнесвумен замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».