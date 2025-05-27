Елена Перминова поделилась образом в молочном мини-платье

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, снялась в микроплатье с розами. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Елена Перминова предстала перед камерой в молочном мини-платье, низ которого был украшен аппликацией из бутонов роз. Модель также надела кожаные туфли на каблуках в тон и массивный золотой браслет. Манекенщица собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж в естественном стиле.

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25 декабря Елена Перминова объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Модель отметила, что у нее осталось «только тепло и благодарность за все». Тогда блогерша не стала раскрывать причину, заявив, что «личное всегда будет личным». Знаменитости были в отношениях в течение 20 лет. После разрыва блогерша начала встречаться с украинским манекенщиком Тарасом Романовым.

На днях Елена Перминова выложила фото, где стояла на балконе отеля рядом с бойфрендом, который обнимал ее. Модель предстала перед камерой в черном наряде от российского дизайнера Ульяны Сергеенко, состоящем из топа и прозрачной асимметричной юбки.