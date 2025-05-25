Дизайнеры одежды в Крыму показали коллекции, вдохновленные этникой

Этника всегда современна и рождает бесконечное число идей для модельеров одежды. Крымские дизайнеры объединились, чтобы создать коллекции, навеянные национальными традициями народов полуострова. Специально не подгадывали, но показ совпал с Днем славянской письменности.

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Подиумом стали расстеленные на траве ковры, а декорацией - крымские горы. Местом для показа выбрали Бельбекскую долину, куда на ярмарку собрались несколько тысяч зрителей и участников.

Татьяна Матюшкина - дизайнер и историк моды, представила две коллекции по мотивам русского народного костюма. Славянское - это всегда натуральные ткани: хлопок, лен, шерсть, кружево ручной работы и, конечно, национальные узоры. Татьяна еще и пропагандист женского рукоделия.

- Все, что делала женщина руками для своей семьи - это же не просто одежда или какие-то предметы быта. Это, прежде всего оберег для своих близких. Это особая энергетика, которая передается в рукоделии, зашифрованная в наших орнаментах мудрость поколений. В ней есть сокровенный смысл, - говорит Татьяна.

Дизайнер Валентина Казакевич - сама воплощение русской народной культуры. Она - мама 10 детей и всю семью обшивает сама. На выставке Валентина в соавторстве со старшим сыном Елисеем представили свою коллекцию.

- Нашу коллекцию отличает вышивка крестом и бисером, ручные кружева, ткани только натуральные, - рассказала Валентина.

Коллекции женской и мужской одежды по мотивам национальных культур тюркских народов, - это атлас, воздушный шелк. Небольшая феска на голове моделей подчеркивает женственность. Стройные, как кипарисы, модели на мгновение как будто стали воплощением крымских легенд. Свои коллекции на показах представили Хатидже Юнусова и Лилия Фейзула. Специально для выставки Лилия изготовила 11 пар кукол в национальных костюмах народов Крыма. Работа заняла около трех месяцев.

- Я бы сказала, что шить наряды для кукол немного сложнее, чем для людей. Очень много маленьких деталей, мелких стежков, это кропотливый труд, - рассказала дизайнер.

Мода на национальное возвращается в нашу повседневную культуру, рассказала Лилия. Таких парных кукол - мужскую и женскую - у нее часто заказывают рестораны национальной кухни, сувенирные лавки. Куклы в "бабушкиных одеждах" стали популярны на свадьбах. Пара стоит 3 тысячи рублей.

Греческая коллекция дизайнеров Лилии Чибисовой и Екатерины Дмитриевой стала одной из самых незабываемых. Струящиеся одежды, ювелирные пояса, подчеркивающие стройность фигуры, напомнили о времени, когда аргонавты могли причалить к берегам Крыма на пути за золотым руном. Коллекцию одежды создала Лилия Чибисова, а украшениями ее дополнила Екатерина Дмитриева.

- Источником вдохновения для меня стал синтез старого и нового Херсонеса, - рассказала Лилия. - Это неизгладимое впечатление от прикосновения к великой культуре и истории подтолкнуло к созданию греческой линии в одежде.

Все представленные на показах изделия можно было потрогать, примерить и купить. Цены здесь весьма демократичные. Готовое изделие из льна или хлопка стоит около 10 тысяч рублей, греческая туника - 16 тысяч. Потрясающие женские украшения ручной работы, созданные по мотивам эллинских мифов, - 5-6 тысяч рублей. Пока шли показы, на часть коллекций уже нашлись покупатели.