Модель Кайли Дженнер выложила фото в атласном бюстгальтере

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер в атласном бюстгальтере снялась с обесцвеченными бровями. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер приняла участие в съемке коллаборации своего бренда Khy с Dilara Findikoglu. На одном из кадров модель предстала перед камерой в красном атласном бюстгальтере, украшенном молнией. Звезда реалити-шоу также надела серую мини-юбку, сетчатые колготки и вуаль. Бизнесвумен позировала с обесцвеченными бровями. Кайли Дженнер уложили волосы и сделали макияж с темно-розовой помадой.

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Недавно папарацци засняли Кайли Дженнер на отдыхе с подругой на островах Теркс и Кайкос. Модель была запечатлена в золотистом крошечном бикини. Журналисты обратили внимание на ягодицы звезды реалити-шоу. В сети уже ходили слухи, что бизнесвумен корректировала фигуру с помощью пластических операций. При этом сама знаменитость утверждала, что делала только маммопластику и уколы красоты.

Читатели Daily Mail также заметили, что ягодицы Кайли Дженнер изменились.