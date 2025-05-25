Актриса Сидни Суини опубликовала фото в топе и микроюбке

Звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини показала фигуру в топе и микроюбке. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя Сидни Суини предстала перед камерой в черном топе и белой короткой юбке. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и сумку Miu Miu. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость сидела на велосипеде на пляже.

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В конце марта стало известно, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания с женихом Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

В мае Сидни Суини заподозрили в романе с экс-женихом артистки Меган Фокс, рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци заметили их на открытии пляжного клуба Palm Tree Beach Club, которое прошло в Лас-Вегасе. Знаменитостей засняли, когда они обнимались на мероприятии. По информации журналистов, актриса и рэпер также разговаривали и смеялись. Там же Сидни Суини пообщалась с актером Патриком Шварценеггером.