Как национальная одежда снова вошла в моду у молодежи Кыргызстана

В Кыргызстане увеличили объемы производства национальной одежды. Раньше ее покупали, в основном, туристы, теперь заказывают и местные жители, передает корреспондент «МИР 24 Алексей Тимаев.

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Роза Исмаилова, дизайнер национальной одежды:

«Это национальный элечек в современном стиле. Элечек надевали замужние женщины среднего возраста».

В ателье в Джалал-Абаде шьют национальную одежду. Используют старинные орнаменты, вышивку, серебряные украшения.

Им заведуют сестры Исмаиловы. Раньше работали в театре. Теперь перешивают национальную одежду с учетом современной моды.

«Я этому узору старому, которые вышивали наши бабушки, даю новую жизнь, превращая в платье. Раньше эти узоры висели на стенах, называлось это туштурдук», – рассказала Роза Исмаилова.

Костюмы шьют на заказ. Ткань и декоративные элементы подбирают индивидуально. Заказов стало больше.

Рахат Исмаилова, мастер по пошиву национальных костюмов:

«Мы работаем как стилисты. Подсказываем, какой фасон подойдет, какие цвета лучше выбрать. Все делаем вручную — одна вещь может изготавливаться неделю».

Первые годы было сложно. Приходилось ездить по деревням, чтобы найти уцелевшие образцы старой одежды. Тогда в моду начали возвращаться камзолы, платья с оймо (кыргызской вышивкой), узоры настенных панно.

Гульсун Базарова, жительница Джалал-Абада:

«Такая национальная одежда в современном стиле выглядит красиво, удобно и при этом сохраняет нашу культуру. Обновляю свой гардероб регулярно. На семейные торжества в основном надеваю».

Популярность национальной одежды растет и у молодежи. Ее носят не только по праздникам, но и в повседневной жизни.