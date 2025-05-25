Экс-супруга Аршавина восстановила внешность после неудачной пластики

WomanHit.ru

Бывшая жена Андрея Аршавина столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. После разрыва с форвардом, находясь в сильном стрессе, Алиса Казьмина пристрастилась к пластической хирургии и уколам красоты.

Экс-супруга Аршавина восстановила внешность после неудачной пластики
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Однако со временем ситуация стала ухудшаться — у экс-супруги футболиста начал «исчезать» нос. Сама она заявила, что заразилась сифилисом во время домашних капельниц. Позже, правда, один из пластических хирургов, работавших с женщиной, заявил, что этого заболевания у нее не было.

После этого Казьмина перестала рассказывать о своем состоянии, предпочтя не афишировать возникшие трудности. Однако теперь она с радостью поделилась отличной новостью — нос удалось полностью восстановить.

Для возвращения к природной внешности Алиса перенесла более десяти пластических операций. Один из специалистов все же смог сотворить чудо, проведя непростое хирургическое вмешательство. Для воссоздания носа были использованы реберные и ушные хрящи, а также кожные лоскуты из носогубный складок.

«Я помню, когда сняли повязки, у ассистентки были слезы, а врач перекрестился. Это победа настоящая», — призналась Казьмина.

Она искренне рада возможности больше не прятать лицо. Полностью былую красоту вернуть не удалось, но собственная внешность наконец устраивает бывшую возлюбленную Аршавина, несмотря на существующие нюансы.

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Алиса Казьмина
Андрей Аршавин