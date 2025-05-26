43-летняя солистка «Винтажа» раскрыла секрет откровенного платья из стикеров

Российская певица Анна Плетнева раскрыла секрет откровенного платья из бумажных стикеров, в котором она появилась на премии RU.TV. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя солистка группы «Винтаж» вышла на ковровую дорожку в оголяющем тело платье длины макси, которое было изготовлено из разноцветных стикеров. Выяснилось, что знаменитость сама создавала наряд в течение трех дней с помощью степлера. По словам исполнительницы, всего она потратила на платье 4500 рублей.

«Накупила: стикеры — 3000 рублей, степлер — 1000, скрепки — 500. Я уже двое суток между концертами сижу, и я степлером "присобачиваю" эти бумажки. Я не знаю, смогу ли это делать или нет. Я уже хочу все выбросить», — призналась артистка в видео. В итоге она закончила образ, дополнив его серьгами из скрепок и шариковыми ручками в прическе.

Известно, что на мероприятии существовал дресс-код «офисный стиль», которому и соответствовала Плетнева.

В декабре 2024 года Плетнева опубликовала фото без штанов.