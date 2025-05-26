Стилист рассказал о трендовом украшении на лето

Стилист Александр Рогов назвал украшения из деревянных бусин трендом
Ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов рассказал, что летом будут актуальны украшения из деревянных бусин. Эксперт опубликовал пост в своем Telegram-канале.
«Обнаружен тренд на украшения из деревянных бусин. Обратите внимание на обвес от российского бренда Vosk», — написал Рогов.
Ведущий «Модного приговора» показал фото с брелоками из деревянных бусин, которыми можно украсить сумки или джинсы.
Александр Рогов также написал, что еще одним трендом этого лета является одежда с «гороховым» принтом. Стилист заявил, что с таким узором можно приобрести юбку, платье, колготки, брюки или рубашку.
Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.
До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».
«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал Александр Рогов в личном блоге.