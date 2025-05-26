Беременная Ида Галич показала лицо без макияжа

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич показала лицо без макияжа во время болезни. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей семь миллионов подписчиков.

35-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой, лежа на кровати. Так, она распустила волосы, приклеила пластырь на шею и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

«Я болею. Поломалась абсолютно вся. Нужен маленький перерыв», — указала в подписи знаменитость.

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В апреле российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович во время болезни показала лицо без макияжа.