Названы секреты красивого и безопасного загара

Как правильно загорать и получить красивый бронзовый оттенок на солнце. Super рассказывает о безопасных методах загара и дает советы по уходу за кожей.

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Для многих одно из любимейших занятий летом — это приём солнечных ванн. Желание стать обладательницей бронзового загара порой настолько сильно, что забываются все меры предосторожности, которых необходимо придерживаться в таких случаях. О том, как безопасно загорать, Super рассказала эксперт Оксана Баланова, врач-косметолог и дерматовенеролог.

Почему важно правильно загорать

Чтобы лучше понимать, какие процессы происходят в организме во время загара, стоит остановиться на спектрах ультрафиолетовых лучей. Их три — типы А, В и С. Загар появляется благодаря второму виду: эти лучи воздействуют на поверхностные слои кожи и вызывают изменения в клетках-меланоцитах. Клетки считывают, что идёт воздействие, и, чтобы защитить живые клетки кожи, начинают вырабатывать вещество меланин, то есть пигмент. Он, как фильтр, не даёт солнечным лучам пройти и воздействовать на кожу.

Рассуждать о пользе загара можно долго: это и выработка витамина D и серотонина («гормона радости»), и укрепление иммунитета, и борьба с депрессией. Однако медики призывают не злоупотреблять солнечными ваннами.

Солнечные ожоги

Из-за лучей типа В мы можем получить солнечные ожоги. Основные их признаки — покраснение кожи, жжение, болезненность при прикосновении, отёчность и даже появление волдырей. Степень и скорость повреждений зависит от светочувствительности кожи, то есть фототипа человека. Простыми словами: чем светлее кожа и волосы, тем быстрее человек сгорает.

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«Я прекрасно понимаю женщин, которых тянет загорать, потому что загар выравнивает тон лица, создаёт ощущение свежести… Некоторые женщины ощущают себя очень бледными, если у них нет загара на лице. Но моё мнение: в идеале не загорать совсем, потому что загар несёт достаточно большое количество рисков», – Оксана Баланова.

Преждевременное старение кожи

Девушки, которые активно загорают, с течением времени начинают выглядеть старше, чем их сверстницы, которые берегут кожу свою. Даже если женщина вкладывает большие деньги в свою красоту, в кожу, в увлажнение и прочее, но при этом много загорает, то все её старания нивелируются. Всё просто. Отвечающий за упругость и прочность кожи коллаген вырабатывается клетками фибробластами. Если коллаген синтезирован правильно (то есть к сроку годности он доходит в неизменённом виде), то ферменты его легко разрушают, и далее клетка фибробласт может легко обновить. Это естественный процесс.

«Ультрафиолетовые лучи типа А нарушают структуру коллагеновых волокон: они теряют свою упругость раньше срока, и ферменты их уже «не узнают» и не могут их вовремя разрушить до конца. И, соответственно, обновить тоже нашим клеткам коллагеновую структуру сложнее. Недостаток коллагена ведёт к появлению морщин и преждевременному старению кожи», – Оксана Баланова.

Онкологические заболевания

Наиболее опасны для кожи лучи типа А. Они не дают ожогов и покраснений, но зато могут проникать глубоко и влиять на стволовые клетки кожи, увеличивая риски онкологических заболеваний. Накопление повреждений ДНК увеличивает риск развития различных онкологических заболеваний кожи.

Как безопасно загорать

Учитывая вышеупомянутые риски для здоровья, при приёме солнечных ванн важно следовать простым, но эффективным правилам.

Лучшее время для загара

Важно ориентироваться на ультрафиолетовый индекс и на время суток, когда солнце не такое «злое». Принято считать, что лучше всего загорать до 11:00 утра и после 16:00, тогда солнечные лучи менее агрессивны. Конечно, это зависит от местоположения. В южных странах дневное солнце настолько агрессивно, что, как бы мы ни защищались, всё равно подвергнемся ожогам. Кроме того, стоит постепенно увеличивать время пребывания на солнце.

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Солнцезащитные средства

Загорать можно только с использованием SPF-средств, а также не забывать обновлять его каждые 2 часа, особенно после посещения моря или бассейна. Если вы только что приехали на отдых и ваша кожа сама по себе более бледная, то начинать лучше с SPF 50. Через несколько дней можно переходить на 30. Далее нужно смотреть, как кожа реагирует: либо снижаемся до 20–15 SPF, либо остаёмся на 30.

Уход за кожей после загара

Вернувшись с пляжа, обязательно смойте с себя морскую воду и остатки солнцезащитных средств. После чего нужно хорошо увлажнить кожу. Причём выбирайте специализированные средства — с содержанием антиоксидантов, которые будут снижать вот эту нагрузку от солнечных лучей.

Как получить красивый загар

О «шоколадном» загаре мечтают многие, и для достижения цели они готовы лежать под солнцем часами. Идея, как уже было сказано выше, не самая хорошая. Но есть несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам получить желаемое, а именно бронзовый оттенок кожи.

Подготовка кожи к загару

Начинать готовиться к солнечным ваннам можно за месяц, например, раз в неделю использовать пилинги с ферментами, с мягкими кислотами. Это поможет убрать роговые чешуйки, и в дальнейшем все средства будут ложиться более равномерно. При этом средства с жёсткими кислотами, абразивами лучше избегать.

Витамины

Стоит пропить курс полезных микроэлементов: витамин А, например, стимулирует выработку меланина и повышает стойкость полученного загара. А витамин Е обладает увлажняющим эффектом. Ещё один лайфхак — перед походом на пляж выпить стакан свежевыжатого морковного, абрикосового или мангового сока. Содержащийся в нём бета-каротин способствует золотистому загару.

Правильное положение тела на солнце

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Выберите правильное место: постарайтесь расположиться в полутени, особенно если у вас светлая и чувствительная кожа. Идеально подойдут локации под навесом, деревьями или специальные зоны с рассеянным светом на пляже. Когда основная жара спадёт, можно выбраться из тени и лечь по направлению к солнцу. Однако, как показывает практика, чтобы получить красивый загар, лучше быть в движении, чем лежать на шезлонге. Не здесь речь, конечно, не о том, чтобы мило задремать на надувном матрасе, покачивающемся на волнах.

Как бы то ни было, если вы выбрали статический вариант, то, принимая солнечные ванны, меняйте положение тела каждые 10–15 минут, чтобы загар ложился равномерно. Загорая на спине, следите за тем, чтобы голова и плечи были слегка приподняты, а ноги — немного приподняты на уровне бёдер. Это также способствует равномерному загару и улучшает циркуляцию крови.

Использование специальных масел и лосьонов

Сейчас огромный выбор таких средств, как масла и лосьоны для загара, которые активируют загар. Однако что касается масел, то ими стоит пользоваться через неделю-полторы, проведённые на солнце. Масляная основа притягивает лучи и может стать причиной ожогов.