Трихолог объяснила, почему рыжие не седеют

Это обусловлено генетически, с возрастом цвет волос становится менее интенсивным, но не теряется.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Ольга Кохас.

«Рыжие — это генетика, таких людей в мире 1%. Этот ген может проявиться через какое-то количество поколений, это некая мутация гена. То есть в каком-то поколении был рыжий родственник. Так как это мутационный ген, то он может не передаться детям, а где-нибудь вскрыться в последующем. Одно из преимуществ рыжеволосых, что у них не седина, у них волосы становятся менее интенсивно рыжего цвета, тускнеют. У них более сухие, пористые волосы, они считаются самыми толстыми по структуре. По количеству волос у них кажется много за счёт толщины и упругости».

Ранее врач-трихолог рассказала, что от сильного стресса можно поседеть. На появление седины влияет активность генов, которые связаны с энергетическим метаболизмом, митохондриями и антиоксидантной защитой.