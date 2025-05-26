Актриса Наталия Антонова рассказала, почему не делает пластику

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что муж, врач-гинеколог Николай Семенов, запретил ей делать уколы красоты. Актриса согласилась с его мнением.

«Мой единственный стимул заниматься собой и развивать себя — это, конечно, любовь. Любовь — моя мотивация! И да, мой муж запрещает мне уколы красоты, инъекции и пластические операции», — поделилась артистка.

Знаменитость подчеркнула, что ходит к косметологу, но делает легкие процедуры. В основном Антонова поддерживает красоту и молодость с помощью домашнего ухода. Актриса рассказывала, что ежедневно делает легкий массаж лица, применяя разные техники, выполняет аэробику для мышц и использует проверенные косметические средства по уходу за кожей. По словам Антоновой, все это не отнимает много времени, но приносит отличный результат.

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Для артистки брак с Семеновым стал вторым. Первым супругом Антоновой был ее коллега Александр Вершинин. В 1997 году у них родился сын Артем, а в 2001 году пара развелась.

От врача у знаменитости двое детей: 19-летний Никита и 18-летний Максим.

Антонова признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент артистка не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Семенов убедил жену взять себя в руки. Звезда отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувство «пинок».