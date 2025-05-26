Анфиса Чехова оценила выпускной наряд дочери своего бойфренда

Анфиса Чехова перестала скрывать, что встречается с актером и продюсером Александром Златопольским. Пара появилась на светском мероприятии и рассекретила роман, который длится уже девять месяцев. Судя по всему, ведущая в прекрасных отношениях не только с избранником, но и с членами его семьи.

© WomanHit.ru - МК

Сегодня Златопольский опубликовал фото со старшей дочерью Анастасией, окончившей лицей.

«Последний звонок и у старшей дочки Насти в этом году! 11-й класс Лицея РАНХиГС», — поздравил Александр наследницу с завершением важного жизненного этапа.

Папа пришел на выпускной в футболке и штанах, а девочка надела длинное черное платье с разрезом до бедра. Наряд украшала традиционная красная лента выпускницы.

© Соцсети

В комментариях к фото отметилась Анфиса Чехова.

«Красотка! Платье очень ей идет», — похвалила наряд девочки ее будущая мачеха.

«Спасибо, Анфиса», — поблагодарил Златопольский любимую за комплимент.

Помимо Анастасии у Александра есть еще одна дочь, которой сейчас 11 лет. Чехова же воспитывает сына Соломона, родившегося в браке с актером Гурамом Баблишвили. Неизвестно, планирует ли Анфиса заводить детей от нынешнего бойфренда. Пока влюбленная пара наслаждается обществом друг друга.