Николь Кидман рассказала, о каком изменении во внешности она жалеет

Австралийская актриса Николь Кидман пожалела об одном изменении во внешности. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале глянцевого журнала Allure.

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В беседе с редакторами 57-летняя звезда «Плохой девочки» и «Мулен Ружа!» вспомнила о своих вьющихся от природы волосах, которые у нее были в начале карьеры. Так, она призналась, что очень жалеет, что выпрямляла их.

«Разве это не безумие? Так что даю совет всем маленьким девочкам — примите свои кудри. Не следуйте по моим стопам и не выпрямляйте волосы», — заявила знаменитость.

В то же время собеседница издания отметила, что может вернуться к своей культовой прическе.

«Я могу сделать свои волосы кудрявыми, но они должны быть немного влажными, и мне нужно использовать правильное средство», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что Кидман снялась в откровенном образе для Allure. Тогда актриса примерила красное ажурное платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали трусы с высокой посадкой.