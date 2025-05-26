Эксперт по этикету рассказала, можно ли нарушать дресс-код в жару

Эксперт по этикету Коломацкая: офисного стиля следует придерживаться даже в жару
Эксперт по этикету Надежда Коломацкая рассказала, что наступление жаркой погоды не отменяет необходимости придерживаться делового дресс-кода в компаниях, где такой стиль считается обязательным.
Рюши, кружева, декольте, как и слишком яркие аксессуары, неуместны в рамках деловых взаимоотношений, заметила она в беседе с Life.ru.
У женщин длина юбки и платья должна быть на ладонь выше или ниже колена. Наличие колготок телесного цвета обязательно в любое время года, а обувь уместна только закрытая, отметила Коломацкая.
Для мужчин тоже есть ограничения. Пиджак офисного работника не должен быть слишком длинным или, напротив, слишком коротким, а манжета рубашки должна выступать за край рукава на 1,5—2 см.
Длина галстука должна быть до середины пряжки ремня, а носки — в цвет брюк или туфель, заключила эксперт.
Ранее стилист-имиджмейкер и fashion-аналитик Елена Кузнецова предупредила, что существует определённый дресс-код для посещения театра, а посетителей в слишком повседневной одежде могут не пустить в зал.