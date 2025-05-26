Наталья Водянова посетила выставку в платье с откровенным декольте

Российская супермодель Наталья Водянова посетила выставку фонда итальянского люксового бренда Valentino. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) посла марки Карлоса Соуза.

43-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черно-красном платье модного дома, которое было оформлено глубоким декольте и вышивкой в виде цветов. Кроме того, она позировала в накидке тех же цветов и золотой цепи с массивной подвеской. Также ее образ дополнили аккуратная прическа и макияж, выполненный в нюдовых тонах.

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Ранее сообщалось, что Наталья Водянова приняла участие в откровенной рекламе модного бренда Ulyana Sergeenko. Тогда супермодель поделилась снимками, на которых была запечатлена в корсетном мини-платье.