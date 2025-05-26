Кажется, у Чебурашки появился азиатский конкурент. Его зовут Лабубу – это плюшевая игрушка и брелок с кроличьими ушами, кривыми зубами и слегка безумным взглядом. Маленький лесной монстр из серии «The Monsters» стал не просто милым сувениром, а настоящим модным трендом.

Игрушки Лабубу буквально оккупировали все модное пространство: за ними выстраиваются очереди, их шьют вручную, кастомизируют, а невесты даже бросают Лабубу на свадьбах вместо букета. Популярность взлетела после того, как фотографию с игрушкой выложила k-pop звезда Lisa. Вслед за ней Лабубу появился у Рианны и Дуа Липы – и интерес моментально стал глобальным.

Пять главных модных трендов лета 2025

Одна из фишек – эффект сюрприза. Игрушка продается в закрытых коробках, и заранее узнать, какая именно попадется, невозможно. Лабубу уже стали не просто игрушкой, а частью уличной моды – их носят на сумках, рюкзаках и даже одежде.

Подробнее о популярности Лабубу рассказали в видео на странице @kakza4empo4emu.