Косметолог объяснил внешний вид Анны Седоковой

Анна Седокова оказалась в центре негативного внимания пользователей социальных сетей. На недавних видео поклонники заметили изменения в ее внешности, включая грыжу под правым глазом, брыли и дряблую кожу. Общественная Служба Новостей узнала у пластического хирурга и косметолога Вячеслава Васильева, почему косметологические процедуры не помогли звезде сохранить молодость.

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«Скорее всего, эффект подтянутости на лбу ей удалось сохранить благодаря эндоскопической подтяжке», – отметил он.

Васильев подчеркнул, что процедура придает взгляду более открытый вид, но не устраняет возрастные изменения средней части лица.

Эксперт также отметил, что, вероятно, у певицы была выполнена SMAS-подтяжка лица и шеи, которая помогает сформировать красивый овал лица и предотвращает растяжение кожи.

Однако на более ранних фотографиях можно заметить последствия вмешательства в область нижнего века. По словам Васильева, раньше эта зона выглядела более гладкой и объемной, что может свидетельствовать о наличии имплантов. Он добавил, что одним из частых осложнений орбитальной имплантации является птоз век – опущение верхнего или нижнего века, вызванное перерастяжением тканей или их ослаблением.

«Скорее всего, у певицы и случился этот побочный эффект, который мог ее даже в некоторой степени состарить», – заметил спикер.

Эксперт подчеркнул, что для решения этой проблемы певице могут понадобиться дополнительные процедуры для подтяжки и восстановления объема с помощью филлеров или других современных методов.

В завершение Васильев отметил, что у Седоковой может быть предрасположенность к отечности, возникшей после недавних косметологических процедур. Тем не менее, со временем, когда ткани восстановятся, лицо певицы может вернуть свой прежний вид.

Ранее адвокат Алешкин объяснил, может ли семья Тиммы отсудить у Седоковой 60 миллионов. Семья погибшего латвийского баскетболиста требует деньги от продажи совместно-нажитой супругами квартиры.