Звезда сериала «Универ» снялась без штанов и бюстгальтера

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась без штанов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 4,5 миллиона подписчиков.

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41-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед камерой в коричневой замшевой куртке и облегающей белой майке. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и наряд подчеркнул особенности ее фигуры.

Знаменитость надела черные трусы с заниженной талией и прозрачные колготки. Также она распустила гладко уложенные волосы и сделала макияж с тенями и помадой в розовых тонах.

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Ранее в мае звезда Comedy Woman, российская актриса Мария Кравченко позагорала в купальнике на отдыхе в Сингапуре.