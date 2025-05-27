Хирург рассказал, как изменилась внешность Александра Панайотова

Певец Александр Панайотов не скрывает, что постоянно совершенствует свою внешность. 40-летний артист от природы расположен к полноте и в начале своей карьеры имел избыточный вес. Однако, благодаря упорству и правильному питанию, Александр сбросил 20 килограммов и изменился до неузнаваемости. В беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Сергей Свиридов не исключил, что над внешностью певца могли поработать и его коллеги.

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Сам Александр не скрывает, что дважды в год обращается к косметологам. Артист делает процедуру SMAS-лифтинга. Однако, по словам доктора Свиридова, также Панайотов, возможно, прибегал к липосакции лица.

«В свои 40 лет Александр Панайотов выглядит прекрасно. И это не случайно. Ведь, во-первых, он сильно похудел. Во-вторых, вероятно, прибегал к липосакции подбородка, овала лица и шеи. У Александра была достаточно выраженная жировая ловушка в юности. Даже при существенном похудении, такой двойной подбородок, как правило, полностью не может уйти. Да и кожа не может настолько сократиться. А у Панайотова сейчас идеальный овал лица. Молодец, что он выполняет ультразвуковой SMAS-лифтинг. После липосакции подбородка это очень частая процедура для поддержания овала лица. Поначалу я даже думал, что он выполнил увеличение подбородка. Это можно сделать имплантатом или выдвинув свою собственную кость вперед. Но, внимательно присмотревшись, я понял, что ширина и длина его подбородка не изменились», –

Как пояснил хирург, эффект выдвижения подбородка обусловлен именно липосакцией овала лица. Когда убирается жир вокруг шеи, под подбородком и в области брылей, лицо становится более овальным, структурным, а подбородок – более вытянутым вперед. Увеличивается проекция подбородка и углубляется шейно-подбородочный угол. Очищение от жира всей этой зоны – шеи и овала лица, дает совершенно другой, прекрасный внешний вид. А ультразвуковой SMAS-лифтинг позволяет сократить фасцию лица.

У Александра, по словам эксперта, очень хороший результат. Операция незаметна, нет эффекта «переработанного» лица. Человек не поменялся кардинально.

«Также Панайотову очень хорошо подошла пересадка волос. Благодаря ей, он омолодился. Все остальные зоны у Александра, по моему мнению, не подвергались пластическим операциям», –

Сергей Свиридов считает, что в ближайшем будущем Панайотову не нужны никакие пластические операции. Только через пять-десять лет, когда у него, как и у всех мужчин ближе к 45-ти, произойдет опущение линии бровей, этот процесс можно будет остановить с помощью эндоскопической подтяжки лба.

При этой операции не требуется никаких разрезов. Она проводится через маленькие проколы в волосистой части головы путем эндоскопической техники. Никаких рубцов и шрамов не остается. От гравитационного птоза нужен радиолифтинг. Главное, чтобы все эти процедуры были выполнены в пределах естественного результата, что очень важно для мужчины.