София Вергара пришла на «Формулу-1» в откровенном корсете

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара пришла на Гран-при «Формулы-1» в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

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52-летняя знаменитость посетила гонку, которая состоялась в Монте-Карло, Монако, в джинсах с расклешенными штанинами и полупрозрачном корсете. На размещенных кадрах видно, что верхняя часть наряда оформлена белыми кружевами и подчеркивающими грудь чашками.

Кроме того, звезда «Американской семейки» взяла с собой небольшую сумку Hermès Kelly, надела черные солнцезащитные очки, а в качестве украшений выбрала массивные браслеты. Также она нанесла на губы нюдовую помаду.

В апреле сообщалось, что София Вергара показала фанатам откровенное фото.