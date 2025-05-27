Жена Роберта Паттинсона поделилась кадрами в бикини

Американская актриса и певица Сьюки Уотерхаус поделилась снимками в микробикини. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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33-летняя знаменитость показала фигуру в микро-бикини с принтом в виде газетных вырезков. На размещенном кадре телезвезда позировала на фоне океана в солнцезащитных очках. При этом мокрые волосы исполнительницы были распущены, а от аксессуаров она отказалась.

«Опубликовав фото в бикини, я теряю свою остроту», — подписала публикацию жена Роберта Паттинсона.

Ранее в мае Сьюки Уотерхаус уже размещала фото топлес. Тогда ее запечатлели у гримерного стола. Исполнительница надела темно-синие джинсы и обнажила грудь, прикрыв ее руками.