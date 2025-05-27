Жизель Бюндхен снялась в «голом» платье для глянца

Супермодель Жизель Бюндхен снялась в «голом» платье после третьих родов. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Жизель Бюндхен стала героиней нового выпуска французского журнала Vogue. Супермодель предстала на обложке в белом абсолютно прозрачном макси-платье с глубоким декольте и разрезом, которое было украшено кружевом. При этом манекенщица не стала надевать белье. Звезда дополнила образ золотым массивным ожерельем. Жизель Бюндхен сделали небрежные локоны и макияж в естественном стиле. Она позировала, стоя в океане.

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5 февраля таблоид TMZ сообщил, что Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал.

В конце октября сайт People написал, что Жизель Бюндхен беременна от Хоакима Валенте, с которым встречается с июня 2023 года. У супермодели также есть сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк от футболиста Тома Брэди.

До этого таблоид In Touch Weekly рассказал, что Жизель Бюндхен и Хоаким Валенте планируют устроить скромную свадьбу в Коста-Рике после рождения ребенка. По словам инсайдера, на торжество будут приглашены ближайшие родственники из Бразилии.