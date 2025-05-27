Алсу опубликовала фото с моря

Певица Алсу продемонстрировала фигуру в юбке с экстремальным разрезом. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя Алсу позировала перед камерой в белой рубашке, украшенной стразами. Певица также надела молочную юбку с разрезом до бедра в пайетках, кожаные тапки Hermes и серьги. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой. Знаменитость стояла на террасе с видом на море.

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Несколько недель назад Алсу показала лицо крупным планом после обвинений в пластике. Она была запечатлена без макияжа и фильтров. Певица опровергла слухи о том, что делала ринопластику и блефаропластику.

«Сейчас я страшная, без фильтров и так далее. Я хочу, чтобы ты приблизил мои веки, потому что меня достали с этой блефаропластикой. Вот смотри, там есть какой-то шов или шрам? Вот должен быть тонкий-тонкий шовчик. Нет? Нет! Вот старые мои глазки нормальные», — сказала артистка.

Поп-исполнительница также показала горбинку на носу. Алсу заявила, что хотела бы в дальнейшем сделать подтяжку глаз. Однако, по словам певицы, сейчас она пользуется только услугами аппаратной косметологии и колет ботокс. Знаменитость также отметила, что увеличивала губы.