Косметолог объяснила причины появления «колец Венеры»

Горизонтальные морщины на шее, известные как «кольца Венеры, появляются из-за возрастных изменений, обезвоженности кожи и воздействия ультрафиолета. Об этом рассказала косметолог Мадина Осман, пишет NEWS.ru.

С течением времени кожа теряет эластичность и упругость, так как выработка коллагена и эластина снижается. Это приводит к образованию глубоких складок и морщин, которые с трудом разглаживаются, объяснила специалист.

Недостаток влаги усугубляет ситуацию, так как обезвоженная кожа теряет объем и становится тонкой, что провоцирует появление морщин. Неблагоприятное воздействие солнца также способствует деградации коллагена и истончению эпидермиса, ускоряя проявление морщин.

Специалист подчеркнула, что устранить уже образовавшиеся морщины крайне сложно, и их удаление требует комплексного подхода. Важно ухаживать за кожей шеи, использовать солнцезащитные кремы и поддерживать гидратацию, заключила эксперт.

Ранее косметолог Наталья Рябинова рассказала, что поможет омолодить кожу изнутри. Добиться нужного эффекта позволит полимолочная кислота. Эксперт пояснила, что распространенное косметическое средство гиалуроновая кислота действует как временный наполнитель. ПМК же способствует выработке собственного коллагена и эластина в коже. В результате получается естественное омоложение.