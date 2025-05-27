Ксения Собчак вышла в свет с браслетом за 29 миллионов рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла на публику в браслете по цене квартиры. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Собчак стала гостьей показа бренда Walk of Shame, который прошел 26 мая в Москве. На закрытом мероприятии журналистка встретилась с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Телеведущая появилась на шоу в черном платье, поверх которого была надета белая рубашка в горошек и ветровка. Знаменитость дополнила образ украшениями, в том числе браслетом Bvlgari из белого золота с бриллиантами. Стоимость изделия на сайте ювелирного магазина Vivid Diamonds составляет $365 тысяч (более 29 миллионов рублей – прим. ред.).

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На днях Ксения Собчак высмеяла в Instagram покупателей трендовых брелоков в виде монстров. Журналистка рассказала, что ей подарили плюшевую игрушку Лабубу с кроличьими ушками и мехом от пекинского бренда Pop Mart, сидящую в банке из-под Coca-Cola. Знаменитость призналась, что осталась недовольна презентом. Телеведущая раскритиковала людей, которые покупают трендовые аксессуары.