Джиджи Хадид предстала в спортивном образе на фотосессии

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном виде. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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30-летняя манекенщица запечатлена на размещенном кадре в свободных брюках и укороченной вязаной кофте с молнией. При этом она расстегнула верхнюю часть своего костюма и показала на камеру грудь в белом крошечном бюстгальтере.

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Кроме того, знаменитость позировала с уложенными в пучок волосами и золотым ожерельем на шее. Ее внешний вид дополнил макияж, выполненный в нюдовых тонах.

Ранее Джиджи Хадид показала фото интимного момента с актером Брэдли Купером. Тогда модель поделилась кадрами с празднования своего 30-летия и подтвердила роман со знаменитостью.