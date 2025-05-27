Дженнифер Лопес пришла на церемонию в макси-платье с декольте

Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в платье с декольте ниже пупка. Фото опубликовано на сайте Page Six.

© Газета.Ru

55-летняя Дженнифер Лопес стала гостьей музыкальной премии American Music Awards, которая прошла 26 мая в Лас-Вегасе. Певица вышла на красную дорожку в коричневом макси-платье с декольте ниже пупка и шлейфом. При этом она отказалась от бюстгальтера. Поп-исполнительница также надела золотые босоножки на платформе, кольцо и браслет с бриллиантами. Стилист уложил актрисе волосы, а визажист сделал ей вечерний макияж с черными стрелками, румянами, контурингом и блеском для губ.

Дженнифер Лопес вела церемонию премии, поэтому за вечер примерила восемь нарядов.

19 мая певица была замечена на благотворительном концерте Ring Them Bells, который прошел в Нью-Йорке. Папарацци подловили Дженнифер Лопес, когда та вышла на улицу в розовом шелковом платье с глубоким декольте без бюстгальтера и меховой накидке. Фотографы засняли актрису в тот момент, когда у нее выпала грудь из наряда.